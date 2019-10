Há novidades no que diz respeito à orientação escolar, mas nem todos estão de acordo.

Orientação escolar: Claude Meisch mobiliza mais psicólogos

O ministro da Educação quer envolver todos os psicólogos do ministério no processo de orientação escolar, quando os alunos passam do ensino fundamental para o secundário. Mas a decisão não está a gerar consenso.

A medida é contestada pelo sindicato SEW/OGBL e pela Associação do Pessoal dos Centros de Competências e de Agência, que acusam o ministro de “subverter o processo de orientação do ensino fundamental para o secundário, baseado no princípio da decisão comum entre os encarregados de educação e os professores”.

Sempre que não há acordo entre estas duas partes, a decisão é assumida por uma comissão de orientação, que inclui, como membros permanentes, o diretor da região escolar, um professor do quarto ciclo de outra escola, dois docentes do ensino secundário e um psicólogo do CEPAS.

Ora, neste contexto, aquelas duas associações acusam o ministro de “optar pela solução mais fácil e menos onerosa”, sem ter em conta “a sobrecarga de trabalho dos psicólogos dos centros de competências”.

Do lado do ministro, Claude Meisch justifica a decisão ministerial com a escassez de psicólogos ao serviço do Centro Psico-Social e de Acompanhamento Escolar (CEPAS).

