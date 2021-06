Orgulho em ser portuguesa no Luxemburgo

Na véspera do 10 de junho apresentamos a nossa seleção de talentos portugueses que marcam pontos no Luxemburgo e no mundo. Do futebol, à natação, passando pelos laboratórios e pelas salas de aula onde se aprende português.

Madalena QUEIRÓS Na véspera do 10 de junho apresentamos a nossa seleção de talentos portugueses que marcam pontos no Luxemburgo e no mundo. Do futebol, à natação, passando pelos laboratórios e pelas salas de aula onde se aprende português.

Marcam golos como ninguém. Batem recordes de velocidade na natação. Fazem investigações inovadoras. Ensinam a gostar da língua portuguesa e não deixam nenhum aluno ficar para trás. São os heróis portugueses no Luxemburgo.



Na véspera do 10 de junho, apresentamos nesta edição a entrevista exclusiva a Dany Mota, o jogador lusodescendente, sensação no Euro sub-21. Depois de ajudar a seleção portuguesa a consagrar-se vice-campeã do torneio, o descanso de Dany mota é onde gosta mais de estar: junto da família em Pétange, como confessou em entrevista à jornalista do Contacto, Paula Santos Ferreira. Dany Mota confessa como se sente, dias depois do final do campeonato, numa entrevista ao Contacto. O jogador agradece “à malta do Luxemburgo, que foi de propósito, de Pétange à Eslovénia, que não é nada perto para assistir à final”. Dany Mota deixa, também, uma mensagem aos jovens lusodescendentes: “Acreditem sempre nos seus sonhos. Aconselho-os a acreditar sempre em si próprios e que trabalhem bastante”

Mas as sensações ao longo desta edição não se ficam por aqui. Falamos também de outra seleção de esperanças. O caso do nadador João Soares Carneiro que nasceu no Grão-Ducado, mas é em português que melhor se exprime. Tem 17 anos e, em maio, bateu para o Luxemburgo o recorde masculino de 200 metros mariposa nos Campeonatos da Europa de Natação, em Budapeste. Na investigação. a brasileira Luíza, de 18 anos, dá cartas. Na música é Karma, lusodescendente de 19, a revelar-se um fenómeno.

Nas salas de aula há também muitos prodígios a descobrir. Carmen Alves, Maria da Glória Cardoso, Sónia Candeias Wozniak, Clara Santos e Suzana Nunes são professoras com a missão de ensinar português a estrangeiros e lusodescendentes. São heroínas na sala de aula pela forma como motivam a aprendizagem de uma língua tão desafiante como a portuguesa. Conhecemos, também, vários adolescentes luxemburgueses que querem aprender português.Todos deixam o apelo deve começar-se a aprender português o mais cedo possível. “É preciso desconstruir o mito que falar em casa português é suficiente”, alerta Mónica Cabral, adjunta de Coordenação de Ensino de Português no Luxemburgo.

Reportagem do Contacto distinguida com prémio de jornalismo em Espanha

Orgulho, também, no trabalho que fazemos para levar o melhor jornalismo aos nossos leitores. A menção especial do prémio de jornalismo espanhol Aqualia foi atribuída à série de reportagens “Tejo: como matar um rio” da autoria de Ricardo J. Rodrigues, grande-repórter do Contacto, Juan Calleja, jornalista espanhol e do fotógrafo Rui Oliveira. Estamos de parabéns!

