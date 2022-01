Organismo lamenta que o parecer pedido pelo Governo à Ordem dos Médicos tenha estado ausente do debate sobre o tema no Parlamento a 19 de janeiro.

Ordem dos Médicos volta a defender vacinação obrigatória generalizada no Grão-Ducado

A Ordem dos Médicos (Collège médical, em francês) reitera esta sexta-feira que a vacinação obrigatória devia ser implementada no Grão-Ducado para toda a população e não apenas para determinados setores.

Num comunicado a organização sublinha que emitiu o seu parecer ao Governo sobre a questão em tempo recorde, tendo respondido às perguntas colocadas pelo executivo, mas lamenta que esse parecer não tenha sido mencionado durante o debate sobre o tema a 19 de janeiro, no Parlamento.

No seu parecer, a Ordem dos Médicos mostra-se a favor da vacinação covid-19 obrigatória geral para os adultos, uma vez que, segundo os clínicos esta continua a ser a medida mais eficaz para garantir o bom funcionamento do sistema de Saúde.

Apesar de verem com bons olhos um outro parecer de cinco peritos que defendem a vacinação setorial - para os profissionais da Saúde, quem que contacta com pessoas vulneráveis, e mais de 50 anos de idade - a Ordem acrescenta que a obrigação vacinal setorial e ligada à idade não faz sentido do ponto de vista científico e social, já que tem havido um aumento de pessoas hospitalizadas com menos de 50 anos.

E considera ainda que introduzir a vacinação setorial só iria dividir ainda mais a população.

