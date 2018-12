O Orçamento do Estado provisório para 2019 e os aumentos do salário mínimo e do Rendimento de Inclusão Social (REVIS) são votados hoje no Parlamento.

Orçamento provisório para 2019 votado hoje

Diana Alves

O chamado 'orçamento provisório' contempla apenas os próximos quatro meses, em regime de duodécimos. Trata-se de uma medida posta em prática quando o Orçamento do Estado não pode ser preparado e adotado antes do dia 1 de janeiro. Isso acontece, desta vez, devido à realização das eleições legislativas de outubro. Esta é uma forma de garantir o funcionamento dos serviços públicos no arranque do novo ano, dando tempo ao Executivo para preparar o orçamento definitivo.

O projeto que estipula o aumento do salário mínimo também vai hoje a votos. Em causa está um acréscimo de 22 euros, a partir de 1 de janeiro, que vai custar 20,8 milhões de euros às empresas luxemburguesas.

Também é sujeito à aprovação dos deputados o projeto de lei sobre os montantes do REVIS e do rendimento para pessoas portadoras de deficiência profunda, que vão aumentar 1,1%.

A votação destes projetos de lei está agendada para as 14:30. Nesta sessão também serão debatidos os resultados da Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP24), que terminou na sexta-feira passada, na Polónia.