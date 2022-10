Este será o primeiro Orçamento do Estado de Yuriko Backes, que assumiu a tutela das Finanças em dezembro de 2021.

Parlamento

Orçamento do Estado para 2023 divulgado esta quarta-feira

O projeto do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) é entregue e apresentado esta manhã no Parlamento. A apresentação será feita pela ministra das Finanças, Yuriko Backes, a partir das 9h, com transmissão em direto no site da Câmara dos Deputados.

Este será o primeiro Orçamento do Estado de Yuriko Backes, que assumiu a tutela das Finanças em dezembro de 2021, depois do seu antecessor Pierre Gramegna ter deixado o Governo por "razões pessoais".

A entrega do documento é um momento simbólico, no qual o documento é entregue aos presidentes do Parlamento, Fernand Etgen, e da Comissão das Finanças e Orçamento, André Bauler. Depois passará para as mãos do relator do projeto, Max Hahn, deputado do DP.

Caberá a Max Hahn liderar os trabalhos parlamentares sobre as receitas e as despesas do Estado previstas para o próximo ano.

Como é hábito, as discussões sobre o orçamento arrancam agora, em meados do mês de outubro, devendo estar concluídas em dezembro.

A par do orçamento, a ministra das Finanças divulgará esta quarta-feira os detalhes do programa plurianual até 2026.



