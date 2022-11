Neste final do ano, a Orange Luxembourg decidiu mimar os seus clientes, e não há necessidade de esperar pelo Natal.

Orange recompensa a fidelidade!

Entre benefícios que podem ser acumulados ao longo do ano e convites para eventos específicos que organiza regularmente, o operador tem um cuidado especial em mimar o seu público. Para concretizar o seu compromisso com os seus clientes, a Orange Luxembourg lançou o seu programa de fidelidade neste final do ano.

Um programa três em um

O Natal e o seu período festivo aproximam-se rapidamente, mas para a Orange Luxemburgo, a distribuição de prendas decorre o ano inteiro. Neste aspeto, o operador conseguiu alcançar um triplo sucesso. Graças ao novíssimo programa de fidelidade intitulado "Orange Thank You", o operador luxemburguês está a oferecer recompensas aos seus assinantes.

Em primeiro lugar, oferecendo aos seus clientes ofertas e benefícios "especiais", por exemplo, por ocasião de um aniversário ou outra celebração especial. Os clientes podem receber vouchers de oferta, testar um produto ou assistir a eventos apoiados pela Orange Luxemburgo. Existe também o programa "Orange Wednesdays" que permite aos clientes beneficiarem de dois bilhetes de cinema pelo preço de um em todos os cinemas Kinepolis, todas as quartas-feiras. E que mais se pode pedir para os amantes da sétima arte?

Por último, mas não menos importante, a Orange Luxembourg oferece descontos que aumentam proporcionalmente com a antiguidade, em particular oferecendo aos seus fiéis clientes vouchers para novos smartphones e acessórios.

Sempre ao seu dispor

A Orange Luxembourg distingue-se, portanto, pelo seu desejo de tornar a tecnologia digital acessível a todos, enquanto mima os seus clientes. As celebrações de fim de ano são mais uma razão para tirar partido de promoções e ofertas imbatíveis.

Ao recompensar os seus assinantes mais fervorosos e fiéis com vales até 300 euros, o operador não poupa esforços para mostrar aos seus clientes de longa data que todos eles são uma grande família.

O objetivo é facilitar ao maior número possível de pessoas a compra de novos aparelhos, incluindo os mais recentes smartphones alinhados com a otimização 5G, mas também smartphones recondicionados.

O programa Re: quatro pilares de grande ressonância

Numa outra perspetiva mais ousada e com um forte enfoque nas noções de sustentabilidade e de eco-responsabilidade, a Orange Luxembourg já passou à quarta potência com o seu programa "Re", que vai evoluindo ao longo do tempo e para o qual determinadas condições vantajosas de retoma podem atingir os 700 euros.

De facto, graças às suas ações sustentadas de retoma, recondicionamento, reciclagem e reparação de telemóveis, o operador está agora em condições de oferecer telefones recondicionados a um custo mais baixo, para grande satisfação dos seus antigos e novos clientes, limitando assim - de forma significativa - o impacto ambiental que é prejudicial para todos.

Além disso, o pessoal competente e especializado das várias lojas Orange em todo o Grão-Ducado está regularmente à disposição para ajudar e informar os assinantes e visitantes sobre quaisquer questões ou soluções.