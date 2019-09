Em causa estão alegadas obras feitas pelo burgomestre do partido Os Verdes numa zona protegida.

Oposição exige demissão do burgomestre Roberto Traversini

Os partidos da oposição do conselho comunal de Differdange exigem a demissão do burgomestre Roberto Traversini.

O Déi Lénk e o DP acusam o autarca do partido déi Gréng (Os Verdes) de ter feito obras de transformação num armazém, situado numa zona verde, "numa espécie de ‘chalet’", refere o jornal Wort.

Já o outro partido da oposição, o LSAP, pede apenas explicações de Roberto Traversini.

Segundo a oposição da comuna de Differdange, as obras no armazém, anexo a uma casa herdada por Roberto Traversini, foram feitas sem autorização e com abate de árvores, dentro de uma zona protegida.

O Déi Lénk vai mais longe, com o conselheiro comunal Gary Diderich a garantir que tem na sua posse imagens de funcionários do Centro de Iniciativa e de Gestão Local (CIGL) a trabalhar à volta da casa de Roberto Traversini.

Gary Diderich alega mesmo um possível desvio de bens públicos, do Centro de Iniciativa e Gestão Local, organismo que é também presidido pelo burgomestre de Differdange.

Roberto Traversini, atualmente no estrangeiro, prometeu dar explicações publicamente no próximo dia 18 de setembro, depois de uma reunião com o conselho comunal.

