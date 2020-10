O anúncio do recolher obrigatório, como medida para lutar contra a pandemia da covid-19, não agradou a todos.

Oposição. “Evolução da pandemia não justifica recolher obrigatório”

Diana ALVES

Na análise ao projeto de lei, que estipula uma série de novas restrições, os deputados da oposição que integram a comissão da saúde levantaram várias questões sobre o recolher obrigatório, considerando que “não há provas científicas sobre os efeitos de uma medida desta natureza na situação sanitária”.



Os deputados acrescentam que a evolução do vírus não justifica uma medida deste género, descrevendo o recolher obrigatório como uma “limitação da liberdade fundamental”.

No entanto, para a ministra da Saúde, Paulette Lenert, não há volta a dar: perante o aumento do número de infeções pela covid-19 “é absolutamente necessário reduzir os contactos”.

Covid-19. Grão-Duque apela à solidariedade para evitar propagação do vírus Henrique lembrou que as restrições que "limitam a nossa vida quotidiana e as nossas liberdades" são medidas "excepcionais que não são tomadas de ânimo leve".

Uma das novas medidas restritivas anunciadas pelo Governo diz então respeito ao recolher obrigatório, que será instaurado entre as 23h00 e as 06h00. A regra implica que restaurantes e cafés, até aqui autorizados a abrir até à meia-noite, fechem uma hora mais cedo.

O projeto de lei prevê que o recolher obrigatório esteja em vigor até ao dia 30 de novembro, inclusive, sendo que tudo aponta para que a medida entre em vigor no final da semana. O Parlamento confirmou hoje que as medidas vão a votos na sessão pública de quarta-feira, com início marcado para as 15h00.



