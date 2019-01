O Luxemburgo, sempre na vanguarda da inovação, criou uma nova escala de temperatura. No dormitório de urgência para sem-abrigo, acima de três graus negativos, imigrante sem-papéis não entra. Proponho batizar esta escala de frio com o nome da sua inventora, a inefável ministra da Família, Corinne Cahen.

Editorial Luxemburgo 3 min.

Opinião. O zero absoluto na escala de Cahen

Paula TELO ALVES O Luxemburgo, sempre na vanguarda da inovação, criou uma nova escala de temperatura. No dormitório de urgência para sem-abrigo, acima de três graus negativos, imigrante sem-papéis não entra. Proponho batizar esta escala de frio com o nome da sua inventora, a inefável ministra da Família, Corinne Cahen.

Acha que está frio? É relativo. A temperatura marcada pelos termómetros não é um dado objetivo. Enquanto aqui estão zero graus centígrados, nos Estados Unidos estarão 32 graus Fahrenheit. Para um esquimó, é verão em qualquer escala. E se compararmos com a escala de Kelvin - que define o zero absoluto a -273,15° graus Celsius -, está um calor de ananases.



O Luxemburgo, sempre na vanguarda da inovação, criou uma nova escala. No dormitório de urgência para sem-abrigo, o frio também é relativo. Acima de três graus negativos, sem-abrigo que não tenha papéis não entra. Proponho batizar esta escala de frio com o nome da sua inventora, a inefável ministra da Família, Corinne Cahen.

Ponto prévio: os sem-abrigo no Luxemburgo são pessoas extremamente organizadas. Se quiserem dormir nas camaratas situadas ao lado do aeroporto, abertas de 1 de dezembro a 31 de março, têm de fazer uma reserva, como qualquer turista no Airbnb. Com vantagens para o turista, que pode reservar, querendo, várias noites no mesmo sítio. O sem-abrigo, não: ainda que deseje usufruir da hospitalidade do governo luxemburguês durante todo o inverno, trocando o conforto da rua pelo único dormitório para “sem domicílio fixo”, tem de se registar cada dia em Bonnevoie, a dez quilómetros do abrigo. Dormir ou não dormir abrigado, eis a questão, talvez sonhar com melhor oferta hoteleira, um hotel de cinco estrelas, o luxo de um apartamento a que chamar seu, mas ter sempre e só a mesma opção, a rua ou o dormitório do aeroporto, e mesmo assim ter de fazer a reserva todos os dias para o único estabelecimento disponível. Já os sem-papéis, antes de terem a certeza de poder entrar, ainda têm de estar atentos aos termómetros e torcer para que o mercúrio não suba acima dos -3 graus centígrados. Na escala de Cahen, o ponto de congelação, que acreditávamos ser o zero, fica afinal três graus mais abaixo.



Há quem não veja com bons olhos a nova escala e a conteste, não por infringir as leis da ciência, mas por casar mal com a velhinha declaração universal dos direitos humanos, que celebrou em dezembro 70 anos, aliás comemorados no Luxemburgo com pompa e circunstância. Foi durante essas celebrações que um filantropo imoderado pôs a boca no trombone e criticou a escala de Cahen. É que o regulamento do abrigo de emergência, uma iniciativa humanitária para evitar que os sem-abrigo morram de frio nas ruas do segundo país mais rico do mundo, estabelece que os sem-papéis não podem ser impedidos de entrar. Tudo porque, garante a ciência, o ponto de congelação é o mesmo para o cidadão com passaporte, o imigrante sem-papéis e, supõe-se, a prodigiosa ministra da Família.



Questionada pelo Parlamento, a ministra não vacilou. A escala de Cahen, explicou, foi criada para evitar que uns quantos sem-papéis, que a Polícia diz serem agressivos, pusessem em perigo os restantes sem-abrigo. O perigo, no entanto, parece ser relativo: abaixo de três graus negativos, em vez de congelarem, os perigosos sem-papéis ficam subitamente dóceis como cordeiros e podem então usufruir dos beliches ou dos colchões assentes em paletes da chamada "Wanteraktioun", a Ação Inverno. Sabia-se que o frio conserva. Agora ficámos a saber que também regenera.



O mundo devia pôr os olhos no Luxemburgo. Em vez da prisão, que acentua o potencial criminogénico dos indivíduos, talvez pudéssemos congelá-los. Haverá sempre quem ache que a medida viola os direitos humanos. Mas já se sabe que estes, como as temperaturas, também são relativos.