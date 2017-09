Opinião: Discurso para inglês ouvir

Por Hugo Guedes - Juncker é, naturalmente, homem de outras eras, faz parte de uma raça de políticos em vias de extinção. É um ser emocional, com tudo o que isso acarreta: temperamento irascível, mas também uma genuinidade que não está ao alcance dos líderes actuais, tantas vezes cuidadosamente construídos por uma extensa equipa de ’marketeers’. Ao proferir o seu discurso mais importante do ano – o “Estado da União Europeia”, uma tradição que se vai enraizando –, o presidente da Comissão não apenas mostrou o seu lado pessoal como o usou eficazmente para emprestar peso à sua visão para o futuro próximo da UE. Uma visão tão ambiciosa que não pode deixar de ser considerada utópica.

“A política é a arte do possível”, disse o chanceler alemão Bismarck. Juncker sabe-o bem, e as propostas (ou desafios) que lançou são dirigidas em primeiro lugar à chanceler actual, Merkel. Reformular a zona euro e completar a união bancária são objetivos cruciais que não serão atingidos em desacordo com a Alemanha. O mesmo é válido para ideias que, para verem a luz do dia, exigiriam além disso a 27 países com muito pouco apetite para reformas que chegassem a um acordo unânime. Entram nesta categoria, por exemplo, a vontade junckeriana de fundir o seu próprio cargo com o de presidente do Conselho (que vai apenas no seu segundo ocupante), mas também a da criação de um “ministro das Finanças europeu”, de um embrionário exército europeu, do alargamento do espaço Schengen à Bulgária e à Roménia, e sobretudo do incentivo aos oito países que ainda não o fizeram a adotarem o euro.

Tudo ideias desejáveis do ponto de vista de um europeísta – até porque completadas pela convicção de que a Europa deve avançar decisivamente a uma só velocidade, una e indivisível perante adversidades. Desejáveis sim, mas dificilmente possíveis, pelo menos no curto prazo.

Em grande parte, foi um discurso feito a pensar no gigante que deixa a Europa depois de a ter bloqueado por tanto tempo. Juncker quer dizer aos britânicos: “Vejam o que podemos fazer sem vós, e vejam bem o que vão perder”. Quer também dizer-lhes – e na verdade, disse-o mesmo com todas as letras a um deputado pró-Brexit –: “Vocês vão arrepender-se”. Foi um discurso para inglês ouvir.

