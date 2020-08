Sociedade Europeia de Satélites (SES) vai voltar a colaborar com a empresa Elon Musk para uma nova missão.

Operador luxemburguês vai enviar quatro novos satélites para o espaço

Os quatro satélites do tipo 03b mPOWER serão úteis no funcionamento de um sistema de comunicações de nova geração, avança a RTL.

Tal como com o lançamento dos primeiros sete satélites do mesmo tipo, estes componentes adicionais serão enviados para o espaço a partir da base do Cabo Canaveral na Florida, utilizando quatro foguetes Falcon-9.

Os sistemas O3b mPOWER fornecem sistemas de comunicação de alto desempenho para clientes sediados em cerca de 50 países.

A Sociedade Europeia de Satélites (SES) e o SpaceX revolucionaram a indústria ao enviar o primeiro satélite geoestacionário comercial para o espaço em 2013.

