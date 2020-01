A ação das autoridades luxemburguesas e francesas na fronteira permitiu interceptar veículos com resíduos ilegais.

Operação policial transfronteiriça apreendeu 2,5 toneladas de resíduos ilegais

A ação das autoridades luxemburguesas e francesas na fronteira permitiu interceptar veículos com resíduos ilegais.

A operação foi realizada na sexta-feira mas só esta terça-feira é que a Administração do Ambiente a revelou. A ação policial conjunta na fronteira franco-luxemburguesa pretendia controlar o transporte transfronteiriço de resíduos. A polícia do Grão-Ducado e as autoridades francesas detetaram 2,5 toneladas de resíduos proibidos. Duas toneladas de entulho e 500 quilos de resíduos em sacos de lixo foram interceptados já no lado francês, noticiou o L’essentiel.

A operação, que teve lugar de ambos os lados da fronteira, foi organizada na D16 em Audun-le-Tiche e no desvio de Micheville pelos agentes franceses. Os polícias luxemburgueses estavam estacionados na Rue de France, em Belvaux, e na Rue des Martyrs, em Rumelange, pouco antes da fronteira em direcção a Ottange.

As empresas proprietárias dos veículos detetados em flagrante são agora passíveis de processo judicial, anunciou a Administração do Ambiente. Nos últimos meses, houve um aumento do número de lixeiras não autorizadas na fronteira entre os dois países, o que suscitou receios de que os traficantes de resíduos possam estar presentes no Luxemburgo. Durante uma operação de limpeza, uma associação tinha recolhido oito toneladas de resíduos em meio dia. Três dias depois, novos depósitos foram encontrados nas mesmas áreas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.