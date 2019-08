O ex-primeiro-ministro do Luxemburgo teve de encurtar as férias na Áustria para regressar ao Grão-Ducado onde foi operado de urgência à vesícula.

Operação correu bem e Juncker está a recuperar

A operação do presidente da Comissão Europeia foi realizada com sucesso, com Jean-Claude Juncker a recuperar.

De acordo com uma porta-voz da Comissão, Juncker não poderá, no entanto, estar presente na cimeira do G7 prevista para o fim de semana, em Biarritz (França). Esta reunião marcaria o primeiro encontro de Juncker com Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido.

Jean-Claude Juncker, que foi primeiro-ministro do Luxemburgo entre 1995 e 2013, termina o seu mandato como presidente da Comissão Europeia no final de outubro.