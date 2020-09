Outros dois homens foram interceptados e penalizados por multas por posse de estupefacientes.

Operação anti-droga na Gare termina com um detido

Outros dois homens foram interceptados e penalizados por multas por posse de estupefacientes.

No espaço de uma semana, as autoridades luxemburguesas detiveram três indivíduos por tráfico de droga, no bairro da Gare. Antes da detenção que ocorreu durante a operação policial desta quinta-feira, o Ministério Público deu ordem para manter atrás das grades outros dois homens. Em ambos os casos, as autoridades apreenderam 35 gramas de cocaína e uma elevada quantia em dinheiro.

No caso mais recente, o suspeito foi detido quando estava a tentar escapar ao controlo anti-droga levado a cabo na madrugada de quinta-feira. O indivíduo foi interceptado com 23 gramas de cocaína.

Durante a operação que decorreu, essencialmente, na Rue de Strasbourg, na Avenue de la Liberté e na Avenue de la Gare, duas outras pessoas foram multadas por posse de estupefacientes. No total, foram apreendidas 33 gramas de haxixe.

No boletim descritivo da ação policial, as autoridades comprometem-se a continuar a fazer rugas na área em redor da estação do Luxemburgo como parte da luta contra a criminalidade relacionada com a droga.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.