Operário morre em Steinsel após queda de três metros

O homem tinha 42 anos e vivia no sul do Luxemburgo, segundo a polícia.

Um operário morreu e outro ficou gravemente ferido em dois acidentes de trabalho idênticos, ocorridos esta segunda-feira de manhã. Tratou-se nos dois casos de queda de telhados, onde as vítimas trabalhavam.

A vítima mortal, um homem de 42 anos, caiu de uma altura de três metros em Steinsel, num prédio da rua Paul Eyschen.

O operário perdeu a vida no local, após a queda fatídica, apesar da rápida chegada dos serviços de socorro.

No outro caso, o operário foi vítima de uma queda aparatosa, do alto de um imóvel da rua do Kiem, em Capellen, e ficou gravemente ferido.

