A informação foi apurada pela Rádio Latina que esteve no local e falou com colegas de trabalho da vítima.

Operário morre em estaleiro da capital

A informação foi apurada pela Rádio Latina que esteve no local e falou com colegas de trabalho da vítima.

(HB) - Um acidente de trabalho, num estaleiro da cidade do Luxemburgo, causou a morte de um operário nesta terça-feira.

A informação foi apurada pela Rádio Latina que esteve no local e falou com colegas de trabalho da vítima.

De acordo com a mesma fonte, o trabalhador caiu do quinto andar, num estaleiro do novo bairro Cloche d’Or, na capital.

Ao início da tarde a polícia escusou-se a confirmar a informação, adiantando que ia enviar um comunicado aos órgãos de comunicação social.

O comunicado chegou às 15:00, no qual a polícia confirma a morte do operário, de 50 anos.

O Ministério Público abriu uma investigação para tentar determinar as causas do trágico acidente, ocorrido às 8:45, na rua Charles Darwin, perto do centro comercial Cloche d’Or.