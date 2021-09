O primeiro-ministro luxemburguês tem encontro marcado com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Xavier Bettel em Nova Iorque para Assembleia Geral das Nações Unidas

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, representa o Luxemburgo na 76ª sessão Assembleia Geral das Nações Unidas. O líder do Executivo está entre quarta e sexta-feira em Nova Iorque, na sede da ONU onde fará um discurso no debate geral dos líderes mundiais.

Esta é a primeira vez desde o início da pandemia que os dirigentes do mundo inteiro se vão deslocar presencialmente à sede da Organização das Nações Unidas (ONU). Mesmo assim, alguns intervenientes ainda vão participar à distância.

À margem do evento, o primeiro-ministro luxemburguês vai reunir-se com outros chefes de Estado e de Governo, embora não se saiba quais em concreto. O único nome que o gabinete de imprensa do Executivo avança sobre as reuniões bilaterais é o do secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres.



No ano passado, Bettel dirigiu-se à 75ª Assembleia-Geral da ONU numa mensagem gravada para alertar para os perigos das "limitações das liberdades civis" em nome do novo coronavírus.

