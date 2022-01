Os locais onde poderá vacinar-se sem marcação contra a covid-19, entre 31 de janeiro e 5 de fevereiro.

Covid-19

Onde vacinar-se esta semana no Luxemburgo

A par com a vacinação através de convite, continua a ser possível a vacinção espontânea e sem marcação em vários locais no Grão-Ducado. As chamadas pop-up de vacinação estão abertas entre as 10h e as 16h e não é necessária marcação prévia. Os residentes ou transfronteiriços têm apenas de mostrar um documento de identificação e o cartão da Segurança Social.

Entre esta segunda-feira, 31 de janeiro, e sábado, 5 de fevereiro, poderá fazê-lo nos seguintes locais, sendo que durante todos os dias haverá uma equipa na Gare Central:



31 de janeiro (segunda-feira):

Belle Etoile

Kirchberg Shopping Center

Gare Central

1 de fevereiro (terça-feira):

City Concorde

Cactus, Bettembourg

Gare Central

2 de fevereiro (quarta-feira):

Opkorn, Differdange

Cloche D'Or

Gare Central

3 de fevereiro (quinta-feira):

Copal, Grevenmacher

Core de Foetz

Gare Central

4 de fevereiro (sexta-feira):

Belle Etoile

Kirchberg Shopping Center

Gare Central

5 de fevereiro (sábado)

City Concorde

Cactus Bettembourg

