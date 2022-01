A par com os cinco centros que administram doses apenas com marcação, há outros locais onde é possível vacinar-se sem agendamento prévio no Grão-Ducado.

Covid-19

Onde pode vacinar-se sem marcação esta semana

Susy MARTINS A par com os cinco centros que administram doses apenas com marcação, há outros locais onde é possível vacinar-se sem agendamento prévio no Grão-Ducado.

As pop-ups de vacinação contra a covid-19 criadas pelo Executivo têm como objetivo fomentar a vacina sem marcação. Estes espaços estão espalhados por vários centros comerciais do Grão-Ducado, e funcionam entre as 10h e as 16h.

Esta terça-feira, as equipas de vacinação estão no centro comercial Copal, em Grevenmacher, no Cora em Foetz e também no bairro da Gare, na capital. Esta última vai estar, aliás, operacional durante toda esta semana.

Já na quarta-feira, 12 de janeiro, os interessados poderão vacinar-se no centro comercial Belle Etoile, em Bertrange. A 13 de janeiro, as equipas móveis de vacinação estarão no City Concorde e no Cactus de Grevenmacher.

A fechar a semana, na sexta-feira as equipas de vacinação vão estar no centro comercial Opkorn, em Differdange, e também na Cloche d'Or.

Intervalo de tempo entre vacinação completa e reforço passa para três meses Intervalo passa de quatro para três meses para quem tomou vacina da Pfizer, Moderna ou combinação da AstraZeneca com uma das anteriores. Governo quer dar resposta à propagação rápida da Omicron.

Em todos estes locais, basta apenas apresentar o cartão de Segurança Social e um documento de identificação.



O objetivo do Governo continua a ser o de vacinar o máximo de pessoas no menor tempo possível de forma a enfrentar o aumento de casos devido à nova variante Omicron, que tem provocado números recorde de novas infeções SARS-CoV-2 no país.

Onde posso receber o reforço da vacina? E quando? Quem reside no Luxemburgo e fez a primeira vacinação no estrangeiro poderá ir, sem marcação, a um dos centros de vacinação para receber a terceira dose.

Ao mesmo tempo da campanha de vacinação espontânea acontece também a campanha da vacinação de reforço apenas por agendamento nos cinco centros de vacinação designados para o efeito.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.