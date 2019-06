Existem riscos para a saúde da população.

Onda de calor: Velocidade limitada a 90 km/h nas autoestradas

A velocidade máxima nas autoestradas do Luxemburgo foi ontem limitada a 90km/h, de acordo com um comunicado do Ministério do Ambiente, de forma a reduzir os efeitos da poluição e da concentração do ozono que continua a subir devido ao calor dos últimos dias no país.

O calor que se tem feito sentir desde o início desta semana fez subir os níveis de concentração de ozono em alguns pontos do país, existindo riscos para a saúde da população.

Os altos níveis de concentração de ozono podem causar danos na saúde, em especial aos grupos mais sensíveis da população, designadamente idosos, crianças, alérgicos, asmáticos e indivíduos portadores de outras doenças respiratórias ou cardíacas.

De acordo com os serviços meteorológicos do país, os termómetros vão continuar a rondar temperaturas na ordem dos 30° graus durante esta semana, pelo que a população deverá ter uma série de cuidados com a saúde, principalmente grupos de risco como crianças, doentes cardíacos ou idosos.

A exposição prolongada pode provocar desidratação, insolação, queimaduras, descamação, dor e pele vermelha.