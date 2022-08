A polícia grã-ducal recebeu seis queixas de roubo ou tentativas de roubo.

Crime

Luxemburgo. Onda de assaltos a casas registada na quarta-feira

Redação A polícia grã-ducal recebeu seis queixas de roubo ou tentativas de roubo.

A onda de assaltos registada no início do mês, numa altura em que muita gente deixa as suas casas para passar férias noutras partes do país ou no estrangeiro, devido às férias, parece ter voltado a ganhar força.

De acordo com a polícia, na manhã de quarta-feira, antes das 9h, foi arrombado um apartamento no terceiro andar de um prédio em Esch-sur-Alzette.

Já durante a tarde, uma moradia em Hollerich foi invadida pelas traseiras, por onde os assaltantes forçaram a entrada.

Proteja a sua casa nas férias. Seis conselhos da polícia Um assalto e duas tentativas de invasão foram reportados domingo pela polícia do Luxemburgo. Saiba como manter a casa segura na sua ausência.

Pelas 17h, foi registada uma ocorrência semelhante numa casa em Oetrange. Os ladrões arrombaram uma porta e vasculharam tudo o que estava lá dentro.

Em Limpertsberg, uma ou mais pessoas tentaram entrar em duas casas, mas não foram bem sucedidas.

À noite, um assaltante partiu a janela de uma loja, também em Limpertsberg e levou dinheiro e várias garrafas de álcool.

Também foi relatada uma tentativa de roubo numa empresa do parque empresarial de Ehlerange.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.