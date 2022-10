De acordo com a RTL, registaram-se 15 roubos em lojas desde dezembro de 2021.

Onda de assaltos cria clima de medo em Wiltz

A maior parte das ocorrências deram-se na Grand-Rue, mas também afetaram a parte baixa da cidade do norte do Luxemburgo, e alguns estabelecimentos já foram assaltados mais do que uma vez em poucos meses.

É uma caso de uma livraria, que fica num edifício pertencente à comuna, que teve de implementar medidas de segurança adicionais. "Queremos evitar que isto volte a acontecer", disse o proprietário à RTL. "Reforçámos as nossas janelas e pagámos nós próprios a câmara de vigilância."

Roubos violentos aumentaram em 2021 no Luxemburgo Em 2021, houve 505 roubos violentos, sendo que se registaram 19 assaltos à mão armada, ocorridos sobretudo em estações de serviço. Os assaltos a habitações desceram e houve uma ligeira subida nos delitos contra pessoas, tendo sido registados três homicídios.

Sensação de insegurança cresce

Também uma loja de roupa da Grand-Rue foi assaltada duas vezes. A proprietária lamenta o incidente e a má reputação que isto dá à cidade. "Continua a ser uma bela cidade, estes assaltos apenas dão prejuízos."

A dona de uma mercearia, na mesma rua, diz à emissora luxemburguesa que a sensação de insegurança na cidade tem vindo a crescer. "Temos algum medo, porque estas situações estão a multiplicar-se. Já não nos sentimos seguros em Wiltz, tanto lojistas como cidadãos, porque também ouvimos falar muito de assaltos a casas."

Segundo a RTL, nenhum dos assaltos em questão foi mencionado no boletim da polícia. As autoridades não quiseram responder às perguntas enviadas pela estação televisiva luxemburguesa.

