Onda antissemita cresce em flecha no Luxemburgo

Susy TEIXEIRA MARTINS Trinta incidentes de natureza antissemita foram registados este ano pela Associação “Recherche et information sur l’antisémitisme au Luxembourg” (RIAL).

Este número traduz um forte crescimento, em relação aos dois anos anteriores. Houve 26 casos, em 2018, e uma dúzia em 2017.

Este forte aumento é considerado “preocupante”, por Bernard Gottlieb, presidente da associação, e François Moyse, representante da comunidade judaica do Luxemburgo.

Os dois homens estiveram esta segunda-feira no Parlamento, onde abordaram a evolução do antissemitismo, com os deputados da Comissão de Assuntos Estrangeiros e Europeus.

O relatório, apresentado pela associação, sublinha essa preocupação, embora não se tenham registado casos de violência no Luxemburgo, ao contrário do que já tem acontecido na vizinha França.

Os ataques ocorrem maioritariamente nas redes sociais, e também quando se aborda o conflito israelo-palestiniano.

O documento aborda ainda outros incidentes que ocorreram durante a campanha eleitoral das eleições legislativas, com frases antissemitas inscritas nos cartazes de Corinne Cahen e Xavier Bettel.

Finalmente, segundo a associação há um crescimento de estereótipos sobre os judeus, que se traduzem em expressões antissemitas nas conversas do dia a dia e que se traduz num acréscimo do discurso racista.

No entanto, a situação dos cerca de 1000 a 1200 judeus que vivem no Luxemburgo ainda é relativamente tranquila, em comparação com situações mais críticas vividas noutros países.

Para Bernard Gottlieb e François Moyse, o Luxemburgo “deve dotar-se de meios suficientes para identificar o fenómeno e combatê-lo de forma mais eficaz”.

Uma das possibilidades seria a adoção pelo Luxemburgo de um documento de trabalho da Aliança Internacional de Memória do Holocausto (IHRA), atualmente presidida pelo Grão-Ducado, que defina o antissemitismo, com exemplos concretos.

“Uma definição clara e comum, entre o maior número possível de países, garantiria uma luta mais efetiva”, acrescentaram os dois homens.