A nova variante Ómicron é, “sem dúvida”, responsável pelo grande número de infeções à covid-19 no Luxemburgo.

Covid-19

Omicron presente em 90% dos casos no Luxemburgo

Susy MARTINS A nova variante Ómicron é, “sem dúvida”, responsável pelo grande número de infeções à covid-19 no Luxemburgo. Segundo o Laboratório Nacional da Saúde (LNS), quase 90% (89,6%) dos novos casos sequenciados na primeira semana de janeiro devem-se à nova variante.

Um aumento fulminante, quando se sabe que em meados de dezembro essa percentagem era ainda de 15%.

Segundo o LNS, a Ómicron conseguiu espalhar-se no país muito rapidamente, afastando as outras variantes como a Delta. Uma situação que desta forma ainda não tinha surgido com outras variantes que chegaram ao Grão-Ducado.

De acordo com o relatório semanal, na semana passada 11.728 pessoas testaram positivo à infeção pelo SARS-CoV-2, mais 8% do que na semana precedente (10.680 novos infetados).

As crianças até aos 14 anos continuam a ser as mais afetadas pela doença da pandemia. Na semana passada, o maior aumento ocorreu nesta faixa etária, mais 77% de novos casos, com uma taxa de incidência de 4.224 casos por 100 mil habitantes. A incidência foi menor do que na semana anterior, onde as infeções explodiram 195% nestas idades, mas mesmo assim o crescimento continua muito elevado.





