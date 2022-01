Aumento de casos de infeção entre os condutores levaram as autoridades a alterar duas linhas do serviço RGTR.

Covid-19

Omicron obriga à supressão temporária de duas linhas de autocarros regionais

Aumento de casos de infeção entre os condutores levaram as autoridades a alterar duas linhas do serviço RGTR.

A explosão de casos covid-19 no Grão-Ducado devido à variante Omicron também está a afetar os transportes públicos, sobretudo os autocarros regionais RGTR.

Segundo o Ministério da Mobilidade, dois trajetos tiverem mesmo de ser encerrados devido ao número elevado de casos junto dos condutores de autocarro. As supressões afetam as linhas 682 (Clervaux–Hachiville) e 686 (Troisvierges-Saint-Vith).

Linhas 682 (Clervaux – Hachiville) - Entre 24 e 28 de janeiro (inclusive) supressão do último trajeto das 20h23 entre Clervaux e Hachiville.

Linhas 686 (Troisvierges – Saint Vith) - A 30 de janeiro supressão de todos os trajetos nesta linha.

A tutela aconselha os passageiros afetados a obter informação sobre as rotas antes de iniciar o trajeto através da aplicação Mobiliteit ou do site Mobiliteit.lu. Há ainda uma linha verde de apoio (2465 2465) a funcionar de segunda a sexta entre as 7h e as 19h, bem como aos sábados, domingos e feriados entre as 9h e as 16h30.

Atualmente há mais de 28.700 infeções ativas por covid-19 no Grão-Ducado. Juntando quem se encontra em quarentena por contacto com um infetado, são milhares de pessoas que atualmente não podem ocupar os postos de trabalho.



