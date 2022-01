"É muito mais contagiosa do que a variante Delta e, portanto, espalha-se muito mais rápido", avisa o Ministério da Saúde.

Omicron já é dominante no Luxemburgo

"É muito mais contagiosa do que a variante Delta e, portanto, espalha-se muito mais rápido", avisa o Ministério da Saúde.

A variante Omicron do novo coronavírus é agora dominante Luxemburgo. "É muito mais contagiosa do que a variante Delta e, portanto, espalha-se muito mais rápido", avisa o Ministério da Saúde do Grão-Ducado num post partilhado na rede social Twitter.

Na sexta-feira, o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, já tinha dito que "a Omicron está em todo o lado”. Segundo o especialista, é de prever um pico de infeções nos próximos dias, sendo que a situação deverá normalizar nos meses de março ou abril.

Com cerca de duas mil novas infeções de SARS-CoV-2 por dia, o médico Jean-Claude Schmit sublinha que há uma grande procura de testes PCR, aumentando o tempo de espera que é “demasiado longo”, classifica o responsável.

Por isso, as autoridades sanitárias recomendem que as pessoas vacinadas que estiveram em contacto com alguém infetado façam somente um autoteste em casa. As autoridades estão também a tentar recrutar mais pessoas para trabalhar nos laboratórios.

Também a linha telefónica de ajuda (Helpline) está atualmente saturada e nem todas as chamadas são atendidas. Segundo Schmit, 50 profissionais suplementares deverão ajudar neste serviço, já a partir de segunda-feira.

