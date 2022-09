As previsões meteorológicas para esta semana.

Meteorologia

Olá outono. Semana começa com chuva e descida das temperaturas

Redação As previsões meteorológicas para esta semana.

De acordo com as previsões do Meteolux, o tempo cinzento e a chuva estão de volta, sobretudo entre segunda e quinta-feira. E haverá ainda uma descida gradual das temperaturas.

Para esta segunda-feira, o instituto de meteorologia luxemburguês prevê a passagem de uma frente fria durante a tarde que poderá trazer chuva moderada e algum vento. As temperaturas não vão exceder os 15 graus de máxima e os 10 de mínima.

A queda de chuva deverá prolongar-se por terça, quarta e quinta-feira. Na terça e quarta os termómetros descem um pouco para os 12 graus de máxima e mínimas a variar entre os 6 e 10 graus.

Na quinta-feira os termómetros deverão rondar os 13 graus de máxima e na sexta os 14 graus. As mínimas nos dois dias deverão rondar entre os 5 e os 8 graus.

Na sexta-feira o sol e o tempo limpo deverão regressar.



