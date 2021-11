Já foram tomadas medidas para evitar a propagação do vírus no centro panitenciário. Mas as visitas continuam a ser permitidas.

Oito reclusos infetados e outros 100 em quarentena na prisão de Schrassig

Já foram tomadas medidas para evitar a propagação do vírus no centro panitenciário. Mas as visitas continuam a ser permitidas.

Oito reclusos do Centro Penitenciário do Luxemburgo (CPL) estão infetados com o vírus SARS-CoV-2. Além das oito infeções confirmadas, há 100 detidos em quarentena, revela esta tarde a Administração Penitenciária em comunicado.

Já foram tomadas medidas para evitar a propagação do vírus na cadeia de Schrassig. Todas as atividades que requerem a intervenção de pessoas externas estão canceladas até nova ordem. A nível interno, as movimentações são limitadas ao "mínimo necessário", informam ainda as autoridades.

A Administração Penitenciária mantém, contudo, as visitas aos reclusos. Assim, continuam a ser permitidos até dois visitantes, incluindo crianças, por preso, mas sem contacto físico. O recluso e os visitantes podem apenas comunicar através de uma divisória em acrílico.

As medidas estão em vigor por um período de duas semanas com a possibilidade de prorrogação, dependendo da evolução da situação no centro penitenciário. A administração o serviço médico do local garantem estar a seguir de perto e de forma sistemática a situação em Schrassig.

