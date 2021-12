De acordo com o relato da polícia, várias dezenas de pessoas reuniram-se em Knuedler, no centro da capital.

Manifestação contra medidas sanitárias

Oito pessoas presas em protestos no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO De acordo com o relato da polícia, várias dezenas de pessoas reuniram-se em Knuedler, no centro da capital.

A manifestação contra as medidas sanitárias no combate à covid-19, que ocorreu nesta sexta-feira, levou a oito detenções, segundo as autoridades luxemburguesas.

Os intervenientes terão saído do perímetro estabelecido para os manifestantes, do Glacis à Place d'Europe, e reuniram-se na Praça Guillaume II (Knuedler).

Pouco depois das 16h, a manifestação foi dissolvida e mantém-se uma forte presença policial no centro da cidade.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Embora o protesto tenha sido largamente pacífico, a polícia efetuou várias verificações de identidade, uma vez que a manifestação se realizou fora do perímetro acordado. Para além das oito pessoas detidas, uma outra recebeu uma advertência verbal.

São esperados mais protestos durante o fim de semana.













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.