Acidentes

Oito motociclistas morreram e 16 ficaram gravemente feridos durante o verão

Tiago RODRIGUES Entre 30 de maio e 31 de agosto, foram registados 60 acidentes de viação envolvendo motas.

Oito motociclistas morreram e 16 ficaram gravemente feridos durante a época do verão, segundo um relatório da polícia. No período entre 30 de maio e 31 de agosto, foram registados 60 acidentes de viação envolvendo motas.

Em 36 desses acidentes, os motociclistas sofreram ferimentos ligeiros. A polícia realizou numerosos controlos em todo o país no contexto da sua campanha nacional de segurança rodoviária dedicada à "época das motas".

Durante estes controlos, foram emitidos mais de 750 avisos tributados aos motociclistas. Em quase 120 destes casos, as infrações também resultaram na perda de pontos na carta de condução.



Entre as infrações registadas, aproximadamente 320 foram de excesso de velocidade; cerca de 60 por não usar capacete; 60 por questões relacionadas com documentos ou matrículas; cerca de 50 por emissões de escape; 50 por questões de iluminação do veículo; cerca de 40 por não ter o vestuário de segurança correto; bem como vários delitos técnicos e de estacionamento, entre outros.

Em comunicado, a polícia relembra que, durante a campanha, foram divulgadas mensagens de prevenção e conselhos práticos em "várias ocasiões", através de "comunicados de imprensa, cartazes em locais públicos e campanhas em redes sociais".

