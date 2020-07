René Steinhaus, CEO da Lux-Airport, espera voltar ao 'normal' em 2022 ou até 2023, "se não houver segunda vaga".

Oito companhias aéreas já voam para o Findel

Ana Patrícia CARDOSO René Steinhaus, CEO da Lux-Airport, espera voltar ao 'normal' em 2022 ou até 2023, "se não houver segunda vaga".

Parece que a rotina do Findel vai ser retomada. Tap Portugal, Easyjet, Ryanair, Volotea e Aegean voltaram a voar para o aeroporto do Luxemburgo e a KLM e British Ariways planeiam fazê-lo a partir do meio de julho.

"A 29 de maio, a Luxair foi a primeira empresa a voltar. Depois, a Lufthansa em meados de junho. Desde o final de junho / início de julho, as companhias aéreas turcas Tap Portugal, Easyjet, Ryanair, Volotea e a companhia grega Aegean voam novamente", diz com alívio o CEO da Lux-Airport, René Steinhaus, citado pelo Paperjam.

Já contabilizam, assim, pouco mais da metade das 15 empresas que geralmente usam o aeroporto do Grão-Ducado. "Estão a voltar passo a passo, dependendo das condições de voo de cada país. A programação muda todos os dias. Espero que todos voltem até o final do ano", espera o CEO, que conta também voltar ao 'normal' em 2022 ou até 2023, "se não houver segunda vaga".

Passageiros infetados chegam ao Findel

O aumento de casos de covid-19 obrigou o governo a passar a semana passada em revista. Das 237 infeções ativas, oito foram detetadas no aeroporto de Findel. "Com o reinício dos voos, foram identificados vários novos casos, com oito casos positivos de covid-19 em aeronaves que regressam de diferentes destinos entre 22 e 28 de Junho", detalhou o comunicado que o executivo liderado por Xavier Bettel fez chegar às redações.





