“Juntos fazemos a Igreja”. Este é o lema da celebração da Oitava, evento anual que reúne habitualmente milhares de católicos na cidade do Luxemburgo, mas que este ano não contará com a presença física dos fiéis na catedral.

Oitava 2020 celebra-se na Internet

Em tempos de crise pandémica e de confinamento, a 354ª Oitava comemora-se à distância, no mundo virtual.

Entre os dias 2 e 17 de maio, as missas, celebradas na catedral, serão transmitidas diariamente no ‘site’ da arquidiocese, com destaque para a Saudação Pontífica, às 16h00.

Como tem vindo a ser hábito, haverá também uma missa vespertina celebrada em português, marcada para o dia 13 de maio, às 18h30. Por razões óbvias, a procissão de encerramento não terá lugar este ano.

A arquidiocese convida desde já as “paróquias e comunidades para a realização de peregrinações em honra de Nossa Senhora, durante a semana de 10 a 18 de outubro”, prometendo revelar mais informações “em tempo oportuno”.

A Oitava realiza-se em honra de Nossa Senhora, Consoladora dos Aflitos e padroeira da cidade do Luxemburgo.

Covid-19. Missa e catequese continuam suspensas A Igreja só irá reavaliar a suspensão destas atividades a 10 de maio.

Não há celebrações litúrgicas presenciais no Grão-Ducado desde o dia 14 de março para conter a propagação do novo coronavírus. Missas, batizados, casamentos ou primeiras comunhões estão suspensas até ordem em contrário.

São apenas autorizadas cerimónias fúnebres na presença de 20 pessoas, no máximo, respeitando o distanciamento social de dois metros.

Abaixo, o programa completo da Oitava, redigido em português pelos serviços da arquidiocese do Luxemburgo que este ano comemorara 150 anos de existência.

Sábado, 2 de Maio



16h00 Abertura solene da Oitava (também no .dok)

18h30 Missa vespertina dominical (LB, DE, FR)

18h00 23h00 Repetição da abertura da Oitava no .dok Repetição da abertura da Oitava no .dok

Domingo, 3 de Maio

10h30 Missa do Povo de Deus – «Radiosmass» (também no .dok e RTL ZWEE)

15h00 Momento artístico diante da Consoladora dos Aflitos

16h30 Tempo de oração com os jovens

18h00 Missa vespertina em francês



Segunda-feira, 4 de Maio

09h30 Missa para o arciprestado do Centro (LB, DE) – Paróquias «Äischdall-Helpert Saint-Willibrord», «Atertdall Sainte-Claire», «Dikrich Le Bon Pasteur», «Ettelbréck Saints-Pierre-et-Paul», «Mëllerdall Saint-Michel», «Miersch Saint-François» e «Rammerech Saint-Valentin»

16h00 Saudação Pontifical a Nossa Senhora com pregação (também no .dok) 18h30 Missa vespertina em italiano

20h00 Recitação do Rosário com Bênção Eucarística (DE, FR)

19h00 23h00 Repetição da Saudação Pontifical no .dok Repetição da Saudação Pontifical no .do

Terça-feira, 5 de Maio

09h30 Missa para todos os doentes do Covid-19, o pessoal médico e as vítimas da pandemia (LB, DE)

16h00 Saudação Pontifical a Nossa Senhora com pregação (também no .dok)

18h30 Missa vespertina em francês

19h30 Momento catequético em família com o cardeal Jean-Claude Hollerich) 20h00 Recitação do Rosário com Bênção Eucarística (DE, FR)

18h00 23h00 Repetição da Saudação Pontifical no .dok Repetição da Saudação Pontifical no .dok

Quarta-feira, 6 de Maio

09h30 Missa para o arciprestado do Sudeste (LB, DE) – Paróquias «Beetebuerg-Fréiseng Saint-André», «Diddeleng Saint-Martin», «Hesper-Réiser-Weiler Disciples d’Emmaüs» e «Käldall Notre-Dame-des-Mineurs» 16h00 Saudação Pontifical a Nossa Senhora com pregação (também no .dok)

18h30 Missa vespertina em português

20h00 Recitação do Rosário intercomunitário com Bênção Eucarística

18h00 23h00 Repetição da Saudação Pontifical no .dok Repetição da Saudação Pontifical no .dok

Quinta-feira, 7 de Maio

09h30 Missa de aniversário para o Grão-Duque Jean e com a intenção da Família Grão-Ducal (LB, DE)

16h00 Saudação Pontifical a Nossa Senhora com pregação (também no .dok)

18h30 Missa vespertina em francês

20h00 Recitação do Rosário com Bênção Eucarística (DE, FR)

18h00 23h00 Repetição da Saudação Pontifical no .dok Repetição da Saudação Pontifical no .dok

Sexta-feira, 8 de Maio

09h30 Missa para os membros da «Vida Consagrada» (LB, DE)

16h00 Saudação Pontifical a Nossa Senhora com pregação (também no .dok)

18h30 Missa vespertina em inglês

20h00 Recitação do Rosário, momento de consolação e intercessão (DE, FR)

18h00 23h00 Repetição da Saudação Pontifical no .dok Repetição da Saudação Pontifical no .dok

Sábado, 9 de Maio

09h30 Missa para a Cidade do Luxemburgo e para o arciprestado do Luxemburgo (LB, DE) – Paróquias «Bartreng-Stroossen Saint-Jean XXIII», «Leideleng Saint-Corneille», «Lëtzebuerg Notre-Dame», «Mamerdall Saint-Christophe» e «Steesel-Walfer Sainte-Trinité»

15h00 Saudação para os doentes

18h30 Missa vespertina dominical (LB, DE, FR)

Domingo, 10 de Maio

10h30 Missa Pontifical com as intenções da Diocese no contexto do Ano Jubilar – «Radiosmass» (também no .dok e RTL ZWEE)

15h00 Momento artístico diante da Consoladora dos Aflitos

16h30 Tempo de oração com os jovens

18h00 Missa vespertina em francês

Segunda-feira, 11 de Maio

09h30 Missa para o arciprestado do Sudoeste (LB, DE) – Paróquias «Äischdall Saint-François-et-Sainte-Claire», «Déifferdeng Saint-François-d’Assise», «Esch-Uelzecht Sainte-Familie», «Kordall Sainte-Barbe», «Mess-Réibierg Sainte-Famille», «Monnerech-Schëffleng-Steebrécken Notre-Dame-de-l’Évangile» e «Suessem Christ Sauveur»

16h00 Saudação Pontifical a Nossa Senhora com pregação (também no .dok)

18h30 Missa vespertina em espanhol

20h00 Recitação do Rosário com Bênção Eucarística (DE, FR)

18h00 23h00 Repetição da Saudação Pontifical no .dok Repetição da Saudação Pontifical no .dok

Terça-feira, 12 de Maio

09h30 Missa para todas as pessoas com deficiência (LB, DE)

16h00 Saudação Pontifical a Nossa Senhora com pregação (também no .dok)

18h30 Missa vespertina para a Grande Região e os peregrinos de Kevelaer (DE, FR)

19h30 Momento catequético em família com o bispo auxiliar Leo Wagener

20h00 Recitação do Rosário com Bênção Eucarística (DE, FR)

18h00 23h00 Repetição da Saudação Pontifical no .dok Repetição da Saudação Pontifical no .dokQ

Quarta-feira, 13 de Maio

09h30 Missa para o arciprestado do Norte (LB, DE) – Paróquias «Clierf Saint-Benoît», «Ëlwen-Wäiswampich Saint-François», «Öewersauer Saint-Pirmin», «Parc Our Saint-Nicolas», «Wëntger Sainte-Famille» e «Wooltz Saints-Pierre-et-Paul»

16h00 Saudação Pontifical a Nossa Senhora com pregação (também no .dok)

18h30 Missa vespertina em português

20h00 Recitação do Rosário intercomunitário com Bênção Eucarística

18h00 23h00 Repetição da Saudação Pontifical no .dok Repetição da Saudação Pontifical no .dok



Quinta-feira, 14 de Maio

09h30 Missa pelas intenções das organizações cristãs no seio da Igreja e da sociedade (LB, DE)

16h00 Saudação Pontifical a Nossa Senhora com pregação (também no .dok)

18h30 Missa vespertina em francês

20h00 Recitação do Rosário com Bênção Eucarística (DE, FR)

18h00 23h00 Repetição da Saudação Pontifical no .dok Repetição da Saudação Pontifical no .dok

Sexta-feira, 15 de Maio

09h30 Missa para o arciprestado do Este (LB, DE) – Paróquias «Dräilännereck Musel a Ganer Saint-Nicolas», «Iewescht Syr Saint-Esprit», «Musel a Syr Saint-Jacques» e «Regioun lechternach Saint-Willibrord»

16h00 Saudação Pontifical a Nossa Senhora com pregação (também no .dok)

18h30 Missa vespertina em polaco

20h00 Recitação do Rosário com Bênção Eucarística (DE, FR)

18h00 23h00 Repetição da Saudação Pontifical no .dok Repetição da Saudação Pontifical no .dok

Sábado, 16 de Maio

09h30 Missa para os deportados, os prisioneiros políticos, as vítimas do nazismo e todas as vítimas dos atuais conflitos armados (LB, DE)

15h00 Saudação para os idosos

18h30 Missa vespertina dominical (LB, DE, FR)

Domingo, 17 de Maio

10h30 Missa Pontifical com renovação da consagração a Nossa Senhora do Luxemburgo e de encerramento da Oitava 2020 – «Radiosmass» (também no .dok e RTL ZWEE)

A procissão de encerramento não terá lugar este ano. Programa normal de domingo via Stream: 18h00: Missa em francês

