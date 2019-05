OGBL suspende projeto de construção de centro de formação sindical em Cabo Verde

Onde quer que a família grã-ducal estivesse, Manuel Dias ia atrás. Não era fotógrafo profissional, mas era o mais dedicado. Nunca ninguém tirou tantas fotografias da realeza luxemburguesa como ele. No seu café, chegou a expor as suas fotografias e a ser surpreendido pela visita do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa. Em vésperas do funeral do Grão-Duque Jean, o Contacto encontrou-se com o português de 71 anos para ouvir a sua história.