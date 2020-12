“Os professores souberam através da imprensa sobre a possibilidade de voltarem a lecionar à distância depois das férias de Natal”. A denúncia é do sindicato dos professores SEW/OGBL que qualifica de “inaceitável” a atitude do Ministério da Educação.

OGBL/SEW acusa Ministério da Educação de não respeitar trabalho dos professores

Susy MARTINS

O sindicato diz, em comunicado, que “o Ministério da Educação demonstra uma vez mais que não tem plano para gerir esta crise sanitária nas escolas”. Acusa ainda o ministério tutelado por Claude Meisch de esperar que “as coisas se resolvam sozinhas”, quando houve um aumento do número de casos nas escolas durante esta segunda vaga.

Na véspera das férias de Natal, os professores têm agora, de acordo com a OGBL/SEW, de elaborar um conceito, que nem sabem se vai, ou não, entrar em vigor. “A falta de respeito para com o trabalho feito pelos professores não poderia ser maior”, afirma o sindicato, deixando uma questão no ar: “onde está a oferta digital para o ensino à distância, que já devia estar pronta há muito tempo?”



