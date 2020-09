OGBL quer reunião de urgência para salvar o emprego no Luxemburgo

A central sindical considera que o Governo não tem feito tudo para defender o emprego e que é necessário reativar as reuniões tripartidas.

Susy MARTINS

A central sindical OGBL pede ao Governo que convoque uma reunião de urgência do Comité Permanente do Trabalho e do Emprego (CPTE) afim de criar instrumentos que permitam salvaguardar os empregos no Luxemburgo e lutar de uma forma mais eficaz contra o crescimento do desemprego.

Num comunicado enviado às redações, a OGBL sublinha que a última reunião do CPTE, que reuniu Governo, sindicatos e patronato, aconteceu há três meses.

Na altura, a OGBL tinha partilhado os seus receios quanto à crise económica e social que estava a começar.

Receios justificados, segundo a OGBL, uma vez que os primeiros sinais já estão visíveis com o plano de reestruturação da ArcelorMittal, os ataques da direção da Luxair aos postos de trabalho e os planos sociais que foram evitados, na Guardian Luxguard e na SES.

A OGBL lamenta que a legislação do Luxemburgo não defenda suficientemente o emprego e que o Governo não esteja a fazer o necessário para acautelar os postos de trabalho.

Obrigar as empresas a fazerem um balanço social, reformar os planos sociais, apostar na formação profissional contínua e acautelar também os direitos dos trabalhadores em caso de falência da empresa são algumas das propostas da central sindical, que espera que brevemente o Governo convoque uma tripartida para abordar estes temas.



