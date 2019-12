As alterações do quadro fiscal da habitação deverão ser colocadas no "topo das prioridades" da reforma fiscal.

Luxemburgo 3 min.

OGBL pede declaração de "estado de emergência" para setor da habitação

Madalena QUEIRÓS As alterações do quadro fiscal da habitação deverão ser colocadas no "topo das prioridades" da reforma fiscal.

"Promover a luta contra a especulação imobiliária deverá ser uma prioridade política" do atual governo exige a OGBL no programa aprovado no 8° Congresso da organização sindical que decorreu no fim de semana passado, em Kirchberg. A maior central sindical luxemburguesa exige a declaração de "estado de emergência" para o problema da habitação que deverá ser colocado "no topo das prioridades em matéria de reforma fiscal". "O principal instrumento contra a especulação imobiliária é uma legislação fiscal que assegure que a fatura fiscal aumenta progressivamente à medida que a propriedade de terrenos e de bens imobiliários aumente", sublinha-se no programa aprovado pelos sindicalistas.

Nas propostas apresentadas começa por apelar-se "à coragem política do executivo para tratar desta questão". "Plafonar o preço dos arrendamentos e da venda dos terrenos", são algumas das medidas propostas. A OGBL defende ainda o "aumento considerável da oferta de alojamentos sociais", a promoção de "modelos alternativos de alojamento intergeracionais e de alojamento de estudantes". Depois o "Fundo de compensação do regime de pensões deverá investir no alojamento a preços moderados".

O diagnóstico feito pela central sindical sobre a habitação revela que cerca de 10% das famílias gastam 40% do seu orçamento no alojamento. O preço dos arrendamentos disparou quase 50%, em 11 anos. O que significa que os "aumentos dos salários dos últimos anos foram totalmente, ou em parte, anulados pela explosão dos preços dos arrendamentos e do imobiliário", escreve-se no documento.

Por uma escola de qualidade inclusiva

No programa aprovado para os próximos quatro anos, a OGBL começa por exigir a "defesa da escola pública", e do multilinguismo como "uma das riquezas do país, apesar das dificuldades práticas que a sua implementação acarreta". No ensino secundário exige-se a implementação de "um tronco comum no ensino secundário clássico e geral". Os estudantes que frequentem diplomas técnicos "deverão ter a possibilidade de prosseguir estudos superiores". No ensino superior pretende-se a manutenção do "nível do investimento público elevado".

A nova líder da OGBL quer modernizar o sindicato

O 8° Congresso da OGBL fica marcada pela eleição de Nora Back, como a primeira mulher a liderar uma central sindical no Luxemburgo.

Nora Back foi eleita presidente da OGBL com 97,5%. Back, que sucede a André Roeltgen, começou a trabalhar na OGBL em 2004, como secretária-central adjunta afeta ao sindicato da saúde, serviços sociais e educativos. Em 2008 passou a secretária-central do mesmo sindicato. Em junho deste ano foi nomeada secretária-geral da OGBL e foi eleita presidente da Câmara dos Assalariados. Assume agora também a presidência da OGBL, sendo a primeira mulher a exercer o cargo.

Com 40 anos, Nora Back, tem tradição familiar no sindicalismo. Neta de militantes sindicais, cedo viu o seu pai participar no movimento sindical. Diplomada em Psicologia Social, especializou-se em Psicologia Industrial.

Iniciou a sua vida profissional no departamento de recursos humanos de um banco em Bruxelas, mas rapidamente regressou ao Luxemburgo para participar no lançamento de uma start -up especializada em estudos de mercado. O confronto com as dificuldades dos trabalhadores levou-a a ingressar nas fileiras da OGBL que agora vai liderar.

Quer deixar a sua marca na central sindical, modernizando a organização.