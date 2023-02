Central volta a alertar para a falta de trabalhadores em vários setores, incluindo a saúde e prestação de cuidados.

Saúde

OGBL pede aumento de trabalhadores na saúde "com urgência"

Henrique DE BURGO Central volta a alertar para a falta de trabalhadores em vários setores, incluindo a saúde e prestação de cuidados.

A central sindical OGBL continua preocupada com a escassez de trabalhadores nos hospitais, lares, serviços de cuidados ao domicílio e instituições sócio-educativas.

Mesmo antes da pandemia, a central tinha proposto que o número de trabalhadores fosse adaptado às necessidades reais no terreno. No entanto, apesar de algumas medidas das autoridades, o sindicato refere em comunicado que "continuam a faltar soluções a curto prazo, tendo em conta a urgência da situação".

Para colmatar a falta de trabalhadores no setor social e de prestação de cuidados de saúde, a OGBL pede um aumento e "com urgência". Já para o setor hospitalar, pede a introdução de "níveis mínimos de pessoal".

Peritos estudam soluções para melhorar cuidados de saúde transfronteiriços Entre as questões a trabalhar estão a hospitalização domiciliária transfronteiriça e a criação de centros de cuidados de saúde na região.

Apesar de as autoridades alegarem que não é possível encontrar pessoal qualificado no Luxemburgo, a OGBL contrapõe com números. E refere, por exemplo, que em setembro de 2022 havia 425 profissionais de saúde inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), prontos para serem contratados.

Entre outras medidas, a central sindical propõe contratos a tempo inteiro, em vez de a tempo parcial, para os muitos trabalhadores de cuidados domiciliários, laboratórios privados e setor sócio-educativo.



