OGBL mantém maioria, mas perde três lugares para a LCGB na Câmara dos Assalariados

Embora garanta a maioria absoluta com 35 lugares em 60 possíveis, a central sindical de André Roeltgen viu a rival passar de 15 para 18 lugares.

A OGBL mantém a maioria absoluta na Câmara dos Assalariados com 35 lugares em 60 possíveis, mas, face às eleições de 2013, viu a LCGB passar de 15 para 18 lugares com as conquistas nas áreas da construção, outras indústrias e serviços. A composição dos 60 lugares ficou assim distribuída: OGBL, 35; LCGB, 18; Aleba, 4; Landesverband, 2 e Syprolux, 1.

A OGBL continua maioritária em cinco dos nove grupos representados na Câmara dos Assalariados: Siderurgia (grupo 1), Construção (grupo 3), Serviços (grupo 5), Administração Pública (grupo 6), Saúde e Ação Social (grupo 7) e Pensionistas (grupo 9). No grupo 4 (setor financeiro), o Aleba manteve os quatro lugares, mas perdeu a maioria, passando de 50,39 para 49,22% dos votos.

Cerca de três semanas depois do ato eleitoral, os resultados finais das eleições sociais foram divulgados de forma oficial neste domingo. A participação dos eleitores registou nova baixa - por comparação com 2008 (36% de participantes) e 2013 (35,6%), pois desta vez votaram apenas 32,6% do universo total.

