Um dos assuntos na mira do sindicato é a lei do trabalho, que considera estar desatualizada.

Sindicato

OGBL: Lei dos contratos coletivos de trabalho está “obsoleta”

Diana ALVES Um dos assuntos na mira do sindicato é a lei do trabalho, que considera estar desatualizada.

OGBL aponta o dedo ao Governo. Se por um lado saúda algumas das decisões tomadas na última reunião tripartida, por outro, a central sindical considera que há muitas “urgências sociais” por tratar. Mas diz que o Executivo ainda vai a tempo. Um dos assuntos na mira do sindicato é a lei do trabalho, que considera estar desatualizada.

Num artigo divulgado no seu site oficial – inicialmente publicado na revista “Aktuell” –, a OGBL alerta para o facto de o mundo do trabalho estar em “plena mutação”, ressalvando que é imperativo adaptar a lei do trabalho às novas realidades.

O sindicato lamenta, por exemplo, que, ao longo deste mandato, o Governo não tenha avançado com qualquer iniciativa legislativa quer ao nível do equilíbrio entre a vida privada e profissional, quer em matéria da redução do tempo de trabalho.

Outro dos exemplos diz respeito aos trabalhadores de plataformas digitais, que precisam de um quadro legal adaptado às novas formas de trabalhar. A central sindical reivindica também uma reforma da lei sobre os chamados ‘planos sociais’ – negociados com as empresas quando estas anunciam o despedimento de trabalhadores – e dos contratos coletivos de trabalho, que diz ser “obsoleta”.

Sobre as convenções coletivas, o maior sindicato do país aproveita para lembrar que 50% dos trabalhadores no país continuam a não estar abrangidos por um contrato deste tipo.

Em termos de fiscalidade, a central sindical considera que o sistema atual é “profundamente injusto”, já que os salários dos trabalhadores estão sujeitos a mais impostos do que os chamados ‘rendimentos de capital’, tais como dividendos ou receitas de juros.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.