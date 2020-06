Os três maiores sindicatos do país, OGBL, LCGB e CGFP reivindicam uma reunião tripartida para sentar à mesma mesa, Governo, patronato e sindicatos. Meados de julho é a data apontada para a realização desse encontro, uma vez que segundo os sindicatos não convém fazer essa reunião demasiado cedo, sendo preciso esperar um pouco para ver o impacto real da crise pandémica na vida das pessoas.

OGBL, LCGB e CGFP reivindicam tripartida

Susy MARTINS

Numa conferência de imprensa conjunta, esta manhã, os sindicatos frisaram que embora esteja prevista uma reunião com o Governo daqui a dois dias, no castelo de Senningen, isto não é suficiente para enfrentar a crise económica após o confinamento.

Os sindicatos sublinham que segundo a lei, um aumento da taxa de desemprego, como é o caso atualmente, desencadeia a reunião tripartida para a adoção de medidas.

Ora a reunião de quarta-feira só prevê que o Governo e os parceiros sociais se reúnam para discutir o impacto social, orçamental e económico da crise causada pela pandemia de covid-19.

Antes do encontro na quarta-feira, os sindicatos já deixaram bem claro quais as suas reivindicações. Uma delas é por exemplo que os impostos não aumentem para as classes média e baixa. Pelo contrário, eles reivindicam um reforço do poder de compra, eventualmente através de uma diminuição do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

Os sindicatos criticam ainda o facto de as empresas que recebem ajudas do Estado, como o desemprego parcial, devido à covid-19, possam despedir até 25% dos seus trabalhadores. Uma medida inaceitável para os sindicatos.



