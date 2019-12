A central sindical contestou o aumento dos combustíveis previsto para 2020, embora mantenha inalterado o apoio "inequívoco" ao combate às alterações climáticas.

OGBL lamenta aumento dos combustíveis sem qualquer "compensação social"

A OGBL lamenta que o anúncio do governo a propósito do aumento dos combustíveis não tenha sido acompanhado de qualquer "medida de compensação social".

Em comunicado, o sindicato liderado por Nora Back reconhece que o aumento entre 1 a 3 cêntimos para a gasolina e entre 3 e 5 cêntimos para o gasóleo, previsto entre Fevereiro e Abril, "faz parte da política do Governo para combater o aquecimento global e respeitar os objectivos climáticos definidos no Acordo de Paris". Diz, no entanto, que a subida deve ser acompanhada de "medidas a favor da justiça social".

Ainda a propósito da introdução do imposto sobre o carbono, já anunciada para 2021, a OGBL alerta que "acrescentar-se a este aumento do imposto especial sobre o consumo de combustíveis rodoviários e poderá reduzir ainda mais o poder de compra das famílias".

Por último, observa que o Governo decidiu manter o atual sistema de deduções fixas para as despesas de deslocação dos trabalhadores entre o domicílio e o local de trabalho, afirmando estar "consciente de que algumas pessoas não podem utilizar transportes públicos eficientes". Volta portanto à carga com a substituição deste regime por um "crédito fiscal de mobilidade", aumentando ao mesmo tempo o limite das distâncias quilométricas tomadas em consideração.