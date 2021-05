Para a central sindical, esta indexação, prevista para daqui a sete meses, não compensa as perdas financeiras das famílias.

OGBL. Indexação dos abonos de família é insuficiente para combater pobreza

A central sindical LCGB já o tinha feito no início da semana, e esta quinta-feira foi a vez da OGBL se pronunciar sobre a indexação dos abonos de família, prevista a partir de 1 de janeiro de 2022. Para a OGBL essa medida isolada não é suficiente para erradicar as desigualdades e a pobreza no país.

Num comunicado, a central sindical lembra que “o abono de família já não é indexado há 15 anos e, pior ainda, o Executivo decidiu em 2016 diminuir a prestação a partir da segunda criança a cargo”. Daí esta indexação, prevista para daqui a sete meses, não compensar as perdas financeiras das famílias, defende a OGBL.

Abonos de família vão ser indexados em 2022 Em 2020, 116.733 famílias (com 195.310 filhos) beneficiaram deste abono.

O sindicato reivindica um aumento de 7,7% dos montantes dos abonos de família com efeito imediato, para compensar as perdas acumuladas desde pelo menos 2014.

A OGBL sublinha que a pandemia da covid-19 colocou muitas famílias numa situação ainda mais difícil financeiramente, devido a cortes de rendimentos.

Note-se que o relatório anual da Câmara dos Assalariados refere que um em cada quatro agregados familiares não tem dinheiro para pagar contas ao final do mês.



