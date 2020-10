Neste momento, as empresas recorrem a seguranças formados no estrangeiros porque no Grão-Ducado não existe a formação necessária

OGBL e LCGB: seguranças privados devem ser profissionalizados

Susy MARTINS Neste momento, as empresas recorrem a seguranças formados no estrangeiros porque no Grão-Ducado não existe a formação necessária

Ao contrário do que acontece nos países vizinhos, que oferecem, há mais de 20 anos um percurso escolar para a carreira de segurança, o Luxemburgo continua a não o fazer.

As duas maiores centrais sindicais do país, OGBL e LCGB, querem que a segurança seja uma profissão reconhecida, com o devido enquadramento na formação e em termos de carreira.

Esta é, de resto, uma reivindicação de longa data dos sindicatos, que fizeram questão de lembrar num encontro, esta quinta-feira, no Ministério da Educação.

Apesar de as negociações da convenção coletiva do setor terem permitido criar o primeiro centro de formação dos seguranças, os sindicatos defendem que este deve ser só o primeiro passo, argumentando que “essa formação não substitui um percurso escolar concluído com um diploma reconhecido”.

A OGBL e a LCGB reivindicam assim a profissionalização dos seguranças, nomeadamente com a implementação de uma formação profissional no ensino secundário, com duração de três anos. O objetivo é obter depois um certificado de competência profissional (CCP).

Os sindicatos afirmam que há cada vez mais empresas a exigirem seguranças qualificados.

Uma situação que as obriga, as companhias de segurança privada, a recorrer à mão de obra dos países vizinhos, já que estes têm as qualificações necessárias.



