OGBL e LCGB alertam para degradação das condições de trabalho no setor da limpeza

Susy TEIXEIRA MARTINS É uma profissão exigente mas muito desvalorizada. Ser mulher ou homem de limpeza no Luxemburgo é lutar constantemente pelos direitos adquiridos, que segundo as centrais sindicais OGBL e LCGB são frequentemente violados.

O setor da limpeza emprega cerca de 10 mil pessoas no Luxemburgo. A maioria é de origem portuguesa e 83% são mulheres.

Em vésperas de eleições sociais, a Rádio Latina foi ao encontro dos dois maiores sindicatos do país para conhecer as suas propostas para o setor. OGBL e LCGB afirmam que o descontentamento é crescente.

As empresas cortam cada vez mais no número de efetivos fazendo aumentar a carga de trabalho para os que ficam, como sublinha o secretário sindical da LCGB, Davide Rocha.

Do lado da OGBL, Estelle Winter exige que os empregadores respeitem o contrato coletivo de trabalho, o que segundo a secretária sindical nem sempre acontece, sobretudo no que respeita a flexibilidade do tempo de trabalho.

A sindicalista lembra também que o tempo da deslocação entre dois locais de trabalho deve ser tido em conta pelos patrões. O que, segundo diz, está a ser omitido pelo patronato.

Também Davide Rocha denuncia alguns contratos que violam o código do trabalho, ao exigir uma "flexibilização total" aos empregados.

O último contrato coletivo de trabalho do setor da limpeza foi assinado em 2017, entre os parceiros sociais, e vigora até 2020.

Estelle Winter antevê desde já que um clima negocial de grande tensão, à imagem do que tem acontecido nos últimos anos.