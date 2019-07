Ao Contacto, o Ministério da Segurança Social avançou, no final de junho, que o Grão-Ducado estava a ser equacionado, devido à "grande comunidade emigrante" presente no país.

OGBL diz que não vai haver balcões da Segurança Social portugueses no Luxemburgo

Ao Contacto, o Ministério da Segurança Social avançou, no final de junho, que o Grão-Ducado estava a ser equacionado, devido à "grande comunidade emigrante" presente no país.

A central sindical diz saber que o Luxemburgo não está, afinal, entre os países onde vão funcionar balcões da Segurança Social portuguesa.

“A OGBL sabe que o balcão de atendimento da Segurança Social portuguesa a instalar nos consulados e embaixadas de países com forte emigração, anunciado recentemente pelo Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva, não vai contemplar o Luxemburgo”, pode ler-se no comunicado enviado pela central sindical.

Por isso, “contesta de forma veemente esta decisão, que considera inaceitável e revela um desconhecimento manifesto da realidade e das necessidades da comunidade portuguesa no Grão-Ducado”, acrescenta-se.

Recorde-se que no final de junho, o ministro da Segurança Social português, Vieira da Silva, afirmou no Parlamento que o Governo vai começar a abrir balcões da Segurança Social nos consulados até ao final do ano, para apoiar os pedidos de emigrantes. Na altura, Vieira da Silva não adiantou o número de postos a abrir, mas disse que a intenção é que essa abertura decorra "até ao final do ano" e referiu alguns países como França, Suíça, Reino Unido e Alemanha.

Questionado pelo Contacto, o Ministério viria a esclarecer que o Luxemburgo estava a ser equacionado. “Tratando-se se um medida inédita, ainda está a ser operacionalizada, não estando, para já, decididos os países onde avançará primeiro (até ao final do ano). Ainda assim, o Luxemburgo, pela grande comunidade emigrante, é uma das hipóteses a ser considerada”, afirmou o Ministério.

No entanto, a OGBL vem agora adiantar que afinal, o Luxemburgo ficará de fora dos planos.

O objetivo dos balcões é facilitar os pedidos de emigrantes, e vão “funcionar junto de embaixadas e consulados”. O atraso na atribuição das reformas é precisamente um dos problemas que os reformados portugueses no Luxemburgo mais têm sentido. A longa espera pelo formulário E205, o documento que prova os anos de descontos feitos em Portugal é uma das principais queixas.



P.C.S.