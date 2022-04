A central sindical OGBL mostra-se disponível para encontrar os membros da comissão especial “tripartida” do Parlamento, a fim de expor os defeitos do acordo assinado entre Governo, patronato e os sindicatos LCGB e CGFP.

Sindicato

OGBL disposta a apresentar sua posição na “comissão especial tripartida”

Susy MARTINS

Essa comunicação surge após o maior partido da oposição, CSV, ter pedido para que se ouvisse todos os atores implicados na tripartida.

A OGBL reitera num comunicado que o sindicato não podia assinar o acordo, uma vez que a manipulação da indexação dos salários até 2024, pode ter como consequência que os trabalhadores percam uma tranche do salário.

Para a central sindical há "um risco real de perda permanente de um escalão de indexação, se a inflação se mantiver ao nível atual ou aumentar ainda mais".

Para além disso, a central sindical lamenta que as suas propostas não tenham sido consideradas pelo Governo, como é o caso do ajustamento da tabela de impostos à inflação. A OGBL também não concorda com o facto de todas as empresas receberem ajudas financeiras independentemente da sua situação.



