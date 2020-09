Em comunicado, a empresa nega a acusação e garante que os dias "serão pagos".

OGBL denuncia que trabalhadores da CDCL têm uma semana de férias não pagas

Susy MARTINS Em comunicado, a empresa nega a acusação e garante que os dias "serão pagos".

A denúncia é da OGBL. A empresa de construção CDCL pediu e não cumpriu. Pediu para os trabalhadores ficarem uma semana suplementar de férias no verão. A delegação de pessoal aceitou, só que a semana suplementar de férias coletivas não foi paga. Uma situação que deixou a central sindical, a delegação do pessoal e os trabalhadores “em choque”. O facto de a direção da CDCL recusar o pagamento do salário completo no mês de agosto coloca os trabalhadores numa “situação financeira complicada”, diz a OGBL.

A central sindical qualifica de “inaceitável” a forma de agir da direção da empresa de construção e exige o pagamento imediato do salário total aos trabalhadores em questão.

Segundo detalha a OGBL em comunicado, a direção da CDCL pediu, a 13 de julho, à delegação do pessoal para prolongar de uma semana as férias coletivas. O motivo avançado era um problema de organização dos estaleiros.Apesar do pedido tardio em vésperas do início das férias coletivas de verão, a delegação do pessoal aceitou-o, depois de ter consultado os trabalhadores. O combinado era retribuir à empresa a semana extra de férias “nos meses a seguir” às férias coletivas.

No entanto, segundo a OGBL, a 10 de setembro os trabalhadores repararam na sua folha de salário, que tinham recebido menos 20% de ordenado no mês de agosto, ou seja o montante que corresponde à semana suplementar de férias que foi pedida pela direção.

Em comunicado, a empresa rejeita as acusações, dizendo que "é evidente que a empresa de construção pagará todos os dias trabalhados dentro do prazo previsto no acordo" feito com a delegação de pessoal.

