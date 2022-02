Ao contrário da central sindical LCGB, o maior sindicato do país considera que a medida iria aumentar a divisão na sociedade. Por outro lado, admite que vacinação obrigatória no geral poderia ser um caminho.

OGBL contra vacinação obrigatória setorial no Grão-Ducado

A central sindical OGBL mostra-se esta quarta-feira contra a vacinação obrigatória setorial e também a partir de uma certa idade. Segundo a presidente do sindicato, Nora Back, a medida iria aumentar a divisão na sociedade.

Uma ideia em clara oposição à já defendida pelo Governo que quer que a lei sobre a vacinação obrigatória a partir dos 50 anos, entre em vigor em "maio, junho ou julho" para travar uma possível nova vaga no outono. Mesmo o sindicato LCGB pediu recentemente que a vacinação obrigatória parcial seja implementada o mais "rapidamente".



O sindicato diz-se, no entanto, disposto a iniciar uma discussão sobre a vacinação obrigatória geral para toda a população. Nora Back considera que a obrigação vacinal geral poderia ser uma solução, uma vez que não há para já uma alternativa à vacinação para impedir formas graves da covid-19.

A OGBL salienta ainda que a questão da vacinação não pode ser um problema no local de trabalho, defendendo que ninguém deverá perder o seu emprego por recusar ser inoculado com o fármaco contra a covid-19.

A presidente do maior sindicato luxemburguês dedica algumas palavras ao regime 3G do CovidCheck obrigatório nas empresas (testado, recuperado ou vacinado) e volta a pedir que a medida seja abolida após 28 de fevereiro, data em que expira a atual lei covid. "Quem até agora não viu as vantagens da vacinação, não o irá fazer no futuro", argumenta Nora Back.

O regime 3G do CovidCheck obrigatório nas empresas vigora desde 15 de janeiro. Os trabalhadores estão obrigados à apresentação de um de três certificados CovidCheck (testado, vacinado ou recuperado) para aceder ao local de trabalho.

