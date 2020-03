O sindicato avançou que vai lutar contra esta medida que vai afectar 14 sectores.

OGBL contra aumento das horas de trabalho

A OGBL não aceita o aumento do tempo de trabalho máximo de 40 para 60 horas por semana.



Nora Back, a presidente do sindicato, não escondeu a sua surpresa na manhã deste diante as câmaras da RTL: "Esta reivindicação do patronato sempre foi desviada, mas agora que vai tornar-se realidade, afetará muita gente".

A OGBL compreende que as profissões da saúde estão actualmente sob grande pressão, mas o sindicato não aceita o facto de os trabalhadores do sector comercial terem de aumentar o seu tempo de trabalho.

Além disso, reitera o seu pedido de garantir a suspensão dos despedimentos durante a crise. "Não se pode fazer pesar um receio suplementar sobre os assalariados que vivem já um período de grande stress a nível profissional" sublinha Nora Back, que, no entanto, saúda as adaptações introduzidas no desemprego parcial para as empresas afetadas pela crise sanitária.

