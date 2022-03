De acordo com a publicação do Statec, o número de membros da OGBL diminuiu 5,4% entre 2017 e 2019, atingindo cerca de 70 mil trabalhadores sindicalizados.

Sindicato

OGBL contesta estudo do Statec e reafirma que não perdeu membros

Henrique DE BURGO De acordo com a publicação do Statec, o número de membros da OGBL diminuiu 5,4% entre 2017 e 2019, atingindo cerca de 70 mil trabalhadores sindicalizados.

A central sindical OGBL garante que não perdeu membros nos últimos anos e contesta os dados do último estudo "Regards", publicado na segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec).

No entanto, a central sindical responde que essa evolução não corresponde à realidade e é baseada em dados erróneos. A OGBL esclarece que o autor do estudo teve em conta os membros do Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários no número total de membros da OGBL em 2017, mas não fez o mesmo em 2019, distorcendo assim os dados.

O estudo atribuiu ainda cerca de quatro mil membros à Federação independante dos trabahadores e quadros (FEP-FIT), mas a central sindical lembra que este sindicato foi dissolvido em 2003 e passou a integrar a OGBL, ou seja, estes membros devem ser acrescentados à OGBL.

Dos 154 mil trabalhadores sindicalizados em 2019, 45% pertenciam à OGBL. A LCGB tinha 26%, o sindicato da função pública (CGFP) tinha 19% e a ALEBA e os outros sindicatos do setor dos bancos e seguros tinham 7%.



